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Google работает над совершенствованием интеграции Windows и Android
Это можно считать аналогом Apple AirPlay и AirDrop для Android, Chrome и Windows
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Компания Google хочет дать пользователям систем Android и Chrome то, что есть в системе Apple. На выставке CES 2022 был сделан ряд анонсов, рассказывает Engadget. Речь идёт об устройствах сторонних производителей, которые должны получить простую возможность настраивать, подключать и обмениваться данными на разных платформах. Нынешняя функциональность Fast Pair и Chromecast должна появиться на большем количестве устройств, должен быть улучшен обмен данными между Android-устройствами и компьютерами. Это значит, что Google готова начать разработку ПО под Windows.

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Google работает с Acer, HP и Intel над внедрением опции Fast Pair на Windows-компьютерах. Можно будет подключать друг к другу устройства на Android и Windows, настраивать Bluetooth-аксессуары, синхронизировать текстовые сообщения и обмениваться файлами посредством Nearby Share. Эта возможность появится на некоторых ПК позже в этом году.

Google принесёт Fast Pair также на носимые устройства и телевизоры. Функциональность уже работает с наушниками Pixel Buds и некоторыми часами Fitbit. Через несколько недель хромбуки смогут автоматически подключаться к наушникам с поддержкой Fast Pair. Хромбуки нынешнего года в результате этого станет проще настраивать. Можно будет подключить Android-устройство и быстро перенести данные вроде аккаунта Google и паролей Wi-Fi.

В ближайшие месяцы появится возможность подключать наушники к Google TV и Android TV, а также Fast Pair будет работать с новыми устройствами умного дома с поддержкой Matter. Это упростит добавление подключенных устройств к домашней сети.

Когда все гаджеты настроены и синхронизированы, Google предложит им аналог Apple AirPlay или AirDrop. Поддержка Cast будет у продуктов множества производителей, вроде умных динамиков и звуковых панелей Bose. Это значит, что можно будет транслировать аудио с Android на совместимые динамики.

Ведётся работа над технологией для наушников с поддержкой Bluetooth. С ней можно будет автоматически менять аудиовыход в зависимости от используемого устройства. Например, наушники подключены к Android-планшету и на смартфон в это время звонят. Система поставит воспроизведение видео на планшете на паузу и наушники подключатся к смартфону, а затем обратно к планшету. Это будет работать на системном уровне, а не для отдельных приложений. У Apple сходным образом AirPods способны автоматически переключаться между iPad, iPhone и Mac.

Google обещает дать наушникам поддержку пространственного звука. Это означает направленный звук в зависимости от движений головы.

Phone Hub для хромбуков получит новую функциональность. Не нужно будет устанавливать в систему мессенджеры для переписки через смартфон. Сообщения из мессенджеров будут показываться на хромбуке и на нём же можно писать ответы. Ещё Google добавляет в Phone Hub галерею, чтобы смотреть сделанные снимки без перехода в photos.google.com в браузере.

Станет проще запирать и отпирать устройства и автомобили. Для этого потребуются умные часы на Wear OS 3. Рядом с ними хромбуки и Android-устройства всегда будут разблокированными.

Будет обновлена система Android для автомобилей. Совместимые смартфоны Samsung и Pixel научатся блокировать, разблокировать и заводить поддерживаемые автомобили BMW. Аппараты с поддержкой сверхширокополосной связи тоже научатся открывать двери автомобилей, без необходимости доставать смартфон из кармана. Google принесёт поддержку совместного использования ключей в соответствии со стандартом Connected Car Consortium. Можно будет дистанционно давать доступ к своему автомобилю со смартфона. В следующем году список смартфонов и автомобилей с поддержкой таких возможностей должен вырасти.

Ассистент Google сможет прогревать, блокировать и разблокировать автомобиль и показывать уровень заряда батарей электромобилей. Первыми станут автомобили Volvo.

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#android #google #windows #автомобили
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