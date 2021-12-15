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WhatsApp получает поддержку превью голосовых сообщений перед отправкой
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Голосовые сообщения в мессенджере WhatsApp пользуются немалым спросом. В отличие от Facebook Messenger, в них нет ограничения по времени, а также отправитель видит, когда получатель прослушал их. Можно даже менять скорость прослушивания.

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Теперь появилась ещё одна функциональная возможность. Это прослушивание вашего голосового сообщения перед его отправкой, сообщает Gsmarena. Для этого необходимо нажать и удерживать иконку микрофона, как это обычно делается для записи сообщения. Дальше нужно провести вверх для перехода в режим записи. После этого следует нажать на кнопку остановки по центру и на воспроизведение для прослушивания сделанной записи. После этого можно отправлять голосовое сообщение.

WhatsApp принадлежит Meta, ранее известной как Facebook. Ей же принадлежат Facebook Messenger и Instagram, но там такая функциональность пока отсутствует.

Сейчас предстоит дождаться распространения этой возможности на все устройства на Android и iOS, где установлены мобильные приложения WhatsApp.

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#whatsapp
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