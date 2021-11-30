Десятки европейских технологических компаний обвиняют Microsoft в злоупотреблении своим лидерским положением, сообщает Techspot. Речь идёт о продвижении собственных сервисов вроде OneDrive, Office 365, Teams внутри операционной системы Windows. Занимающаяся облачным хранением данных немецкая компания Nextcloud официально обратилась к властям Германии и Евросоюза с требованием прекратить антиконкурентное поведение Microsoft. Во Франции почти 30 компаний могут подать коллективную жалобу.
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Nextcloud считает, что антиконкурентное поведение присуще не только Microsoft, но и компаниям вроде Google и Amazon. Это позволило им в совокупности захватить 66% Европейского рынка, тогда как доля местных компаний снизилась с 26% до 16%.
Немецкая компания стала организатором коалиции против Microsoft. Включение OneDrive в состав Windows можно сравнить с противостоянием браузеров в конце 1990-х годов. Тогда наличие в Windows Internet Explorer не понравилось производителям других браузеров. С тех пор мало что изменилось и в Windows есть Edge, методы навязывания которого не вызывают восторгов у других разработчиков.
Nextcloud считает, что Microsoft навязывает OneDrive в процессе установки операционной системы и при помощи всплывающих окон. Приложение Microsoft Teams в прошлом году было предметом судебного разбирательства, а теперь по умолчанию входит в состав Windows 11.
Европейские компании считают что подобные практики делают почти невозможной конкуренцию с сервисами Microsoft. К Евросоюзу выдвигаются следующие требования:
- Обеспечить отсутствие ограничений при помощи связывания, предустановки и продвижения сервисов Microsoft на установку сторонних сервисов.
- Затребовать открытые стандарты и совместимость для облегчения перехода между сервисами, чтобы у пользователей был выбор.
В немецкой компании считают, что предложенный в Евросоюзе Закон о цифровых рынках может дать небольшим компаниям больше шансов на конкуренцию.