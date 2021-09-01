За прошлый год антивирус Касперского остановил 5,8 млн вредоносных атак под видом игр
Одна из причин дефицит чипов и других полупроводниковых продуктов заключается в росте спроса на видеоигры во время пандемии. Это не осталось без внимания интернет-злоумышленников. Они и без того любили вставлять во взломанные пиратские игры сюрпризы вроде майнеров, троянов и других малоприятных бонусов. Теперь они ещё чаще создают вредоносные программы под видом популярных компьютерных и мобильных игр для распространения ещё большего числа вирусов и кражи персональных данных.
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Анализ лаборатории Касперского показывает, что злоумышленники пользуются ростом числа не особо разбирающихся в технологиях пользователей. За последние девять месяцев компания нашла и заблокировала свыше 5,8 млн атак со стороны выдающих себя за игры программ.
Для примера исследователи рассмотрели вредоносную программу под видом одной из наиболее популярных компьютерных игр и 10 наиболее популярных мобильных игр. Количество угроз на компьютерах выросло на 66% с 1-го по 2-й квартал 2020 года. Число обнаружений по всему миру достигло 2,5 млн. Когда ситуация в этом году немного улучшилась, за компьютерами стали проводить меньше времени и количество атак снизилось до менее чем 637 тысяч.
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На мобильных устройствах наблюдается всё то же самое. Сначала количество атак выросло на 185%, а потом сократилось чуть менее чем на 10% по сравнению с началом пандемии.
На компьютерах наибольшим спросом пользуется Minecraft, как и на мобильных устройствах. В этой игре атаки обнаружили более 3 млн раз. Следом по популярности располагаются The Sims 4, PUBG, Fortnite и Grand Theft Auto V.
Как обычно, при скачивании игр нужно проявлять осторожность. Для начала следует читать отзывы в магазинах, а также пользоваться официальными магазинами вместо торрентов.
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