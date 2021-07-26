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Microsoft Surface Duo 2 может получить значительное обновление камеры

Microsoft готовит гибридное устройство второго поколения
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Модель Microsoft Surface Duo была одной из наиболее интересных среди гибких смартфонов прошлого года. Однако, у аппарата было несколько недостатков. В том числе это относится к камерам. Камера была только одна с разрешением 11 Мп, апертурой f/2.0 и полем обзора 84 градуса. Похоже, аппарат следующего поколения получит более качественные камеры.

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В интернете появились изображения нового устройства. Они были сделаны ещё в прошлом месяце, но до сих пор не привлекали к себе внимания.

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Дизайн устройства напоминает аппарат первого поколения, но выступ сзади содержит три модуля. Среди них стандартная камера, сверхширокоугольная и телефото. Рядом находятся вспышка и микрофон.

Аппарат будет предлагаться в чёрном и белом цветах. Сканер отпечатков пальцев теперь может быть встроен в состав кнопки питания, а быть может прямо в экран.

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Появление этого смартфона в продаже ожидается нынешней осенью, цена пока остаётся неизвестной. Предположительно, производительность и функциональность вырастут, поэтому не исключен и рост цены. Аппарат первого поколения также не был дешёвым и стоил в момент начала продаж $1400, но сейчас его можно найти за $650.


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