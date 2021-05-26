Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Твердотельные накопители с интерфейсом PCIe 4.0 являются сейчас наиболее продвинутыми на потребительском рынке. Их недостатком может быть высокий нагрев при длительной нагрузке. Gigabyte пробует исправить эту проблему, предлагая новый накопитель Aorus Gen4 7000s Prem. SSD. Он оснащён высоким массивным радиатором с наноуглеродным покрытием под названием Thermal Guard Xtreme. Gigabyte утверждает, что это решение позволяет накопителю выдавать максимальную производительность без сброса скорости. Скорость последовательного чтения данных держится на стабильно высоком уровне несколько часов подряд.

реклама

Gigabyte Aorus m.2 может с трудом уместиться даже на материнских платах для энтузиастов, учитывая его размеры 92 x 23,5 x 44,7 мм. Виноват в этом большой радиатор. Поначалу есть ограничения и с точки зрения дискового пространства. Сейчас предлагаются версии накопителя объёмом только 1 Тб и 2 Тб.

Показатели производительности последнего - до 7000 Мб/с при последовательном чтении и 6850 Мб/с при записи - ставят его в один ряд с лучшими SSD. Как и у конкурентов, этот накопитель использует флеш-память на основе TLC и поставляется с кэш-памятью DDR4 объёмом 2 Гб. Скорость произвольного чтения и записи данных составляет 650000 и 700000 IOPS соответственно, долговечность 1400 TBW.

анонсы и реклама

Более медленный вариант на 1 Тб выдаёт до 5000 Мб/с при чтении и 4500 Мб/с для записи, у него 1 Гб DRAM и скорость произвольного чтения/записи до 750000 и 700000 IOPS секунду соответственно. Долговечность достигает 1800 TBW, то есть даже лучше, чем у старшей модели. В обоих случаях есть аппаратное шифрование 256 бит и гарантия на 5 лет.

Массивный радиатор Thermal Guard Xtreme является главным преимуществом перед конкурирующими SSD. Gigabyte обещает улучшенное рассеивание тепла по сравнению с обычными пластинчатыми теплораспределителями и отсутствие троттлинга. В тестировании Gigabyte накопитель Aorus смог поддерживать последовательную скорость 7 Гб/с чтения более 8 часов.

реклама

Цены и сроки начала продаж пока не названы.



