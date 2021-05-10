Clubhouse начинает бета-тестирование Android-приложения в США
Приложение Clubhouse больше не является эксклюзивным для операционной системы iOS. Начинается распространение бета-версии этого приложения-аудиочата среди пользователей платформы Android. В данный момент программа доступна только пользователям на территории США. В ближайшие дни и недели она должна появиться в других англоязычных странах, а затем во всех остальных.
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Этот сервис стал очень популярным в последние полгода. В каждом чате есть выступающие, дающие им слово модераторы и слушатели. Это платформа для всех, кому есть что сказать. Среди известных людей здесь успели выступить Илон Маск, Марк Цукерберг и многие другие.
Любой обычный человек способен создать собственную комнату-чат, к которой могут присоединиться все желающие. Это хороший вариант для тех, кто не хочет общаться по видео и посещать какие-либо мероприятия вживую. Clubhouse на удивление для самих разработчиков оказался таким популярным, что у него появилось множество конкурентов. Ранее в мае Twitter расширил доступ к Spaces, позволив пользователям с 600 и более подписчиками создавать комнаты. Facebook разрабатывает аудиочат, который может стать функцией в приложении Messenger. Spotify недавно объявил о планах по «живому звуку», а Reddit запустил аудио-комнаты для вопросов и ответов и не только. Discord добавил Stage Channels, ещё есть Slack и LinkedIn.
Clubhouse нужно срочно расширять свою пользовательскую базу среди растущей конкуренции. При этом разработчики не собираются отказываться от поэтапного развития и присоединиться к сервису по-прежнему можно будет только при наличии приглашения от участника. Разработчики обещают, что летом доступ получат миллионы пользователей платформы iOS из списка ожидания. Обладатели Android-устройств за пределами США могут зарегистрироваться для получения уведомления о выходе приложения в их стране. Это делается на странице Clubhouse в Google Play.
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Несмотря на ограниченный доступ, Clubhouse оказался популярным среди венчурных инвесторов в Силиконовой долине. Компания была недавно оценена в $4 млрд после нового этапа финансирования.
«Наш план на следующий несколько недель состоит в том, чтобы собрать отзывы, исправить обнаруженные проблемы и работать над добавлением функций, таких как платежи и создание клубов. Только после этого можно будет распространять приложение шире», говорится в сообщении компании.
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