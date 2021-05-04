Доля браузера Microsoft Edge снизилась впервые за 14 месяцев
После нескольких подряд месяцев роста распространённости браузера Microsoft Edge в апреле его доля рынка уменьшилась. Это означает прекращение 14 подряд месяцев роста.
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Переход на версию браузера на основе Chromium привлёк внимание новых пользователей. Аналитическая компания NetMarketShare в марте дала Edge долю рынка 7,59%, когда как у Firefox она была 7,19%.
Компания StatCounter утверждает, что в последние месяцы браузер Edge набирает новых пользователей, а Firefox теряет. При этом в статистике браузер Firefox всё равно опережает Edge.
Статистика за апрель оказалась для браузера производства Microsoft не такой благоприятной. Доля упала с 3,45% в марте до 3,39%. Это первое падение с момента появления новой версии браузера на Chromium.
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Быть может, Firefox в ближайшее время догнать не удастся, но в конечном счёте Microsoft Edge должен занять третье место позади Safari и Chrome. У Firefox доля рынка в апреле тоже снизилось, причём даже больше, чем у Edge.
На долю Chrome приходится 65% рынка браузеров. Доля старой версии Edge и Internet Explorer менее 1%.
Остаётся наблюдать за статистикой, которая в будущем месяце покажет, сможет ли Microsoft Edge возобновить рост или он закончился надолго.
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