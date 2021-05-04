Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

После нескольких подряд месяцев роста распространённости браузера Microsoft Edge в апреле его доля рынка уменьшилась. Это означает прекращение 14 подряд месяцев роста.

реклама

Переход на версию браузера на основе Chromium привлёк внимание новых пользователей. Аналитическая компания NetMarketShare в марте дала Edge долю рынка 7,59%, когда как у Firefox она была 7,19%.

анонсы и реклама 4Tb Samsung 860 Pro - 70 990р - новые цены на SSD 12Tb WD - 57 990р - новые цены на харды 10Tb Seagate за 44 990р - новые цены на харды 8500р скидка на 1Tb SSD в Регарде 8Tb WD за 34 000р - новые цены на харды 2Tb SSD Samsung 870 EVO MZ - 25 490р 6Tb WD за 32 000р - новые цены на харды SSD Samsung 870 QVO 8Tb - 79 590р Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке Ситилинк привез кучу RTX 3080 - смотри цену

Компания StatCounter утверждает, что в последние месяцы браузер Edge набирает новых пользователей, а Firefox теряет. При этом в статистике браузер Firefox всё равно опережает Edge.

Статистика за апрель оказалась для браузера производства Microsoft не такой благоприятной. Доля упала с 3,45% в марте до 3,39%. Это первое падение с момента появления новой версии браузера на Chromium.

реклама

Быть может, Firefox в ближайшее время догнать не удастся, но в конечном счёте Microsoft Edge должен занять третье место позади Safari и Chrome. У Firefox доля рынка в апреле тоже снизилось, причём даже больше, чем у Edge.

На долю Chrome приходится 65% рынка браузеров. Доля старой версии Edge и Internet Explorer менее 1%.

Остаётся наблюдать за статистикой, которая в будущем месяце покажет, сможет ли Microsoft Edge возобновить рост или он закончился надолго.

реклама



