Уязвимость Facebook позволяет хакерам собирать адреса электронной почты пользователей
Совсем недавно появлялась новость о том, что в интернете доступны персональные данные более чем 530 млн пользователей социальной сети Facebook. Компания признала существование этой утечки, но утешила публику тем, что уведомила об этом пользователей.
реклама
Facebook утверждает, что закрыла прошлую уязвимость, позволявшую хакерам собирать пользовательские данные. Тем не менее, появление новой уязвимости не заставило ждать себя долго. На этот раз желающие могут получать адреса электронной почты пользователей в Facebook. Можно получить доступ к адресам тех пользователей, у которых установлена любая настройка конфиденциальности почты, кроме «Только я». Сообщается, что Facebook была поставлена в известность, но уязвимость до сих пор не исправлена.
Facebook относится к этой уязвимости как к незначительной и подтверждает её существование. По словам представителя компании, отчёт в программе поиска уязвимостей был ошибочно закрыт до того, как данные были перенаправлены в соответствующую команду разработчиков.
Специалист по информационной безопасности и технический директор компании Hudson Rock по имени Алон Гал поделился дополнительными сведениями об этой уязвимости. В том числе он опубликовал видео, демонстрирующее сбор адресов электронной почты с Facebook.
реклама
Этот инструмент уже доступен хакерам, так что наверняка они им воспользуются. При желании можно связать адреса электронной почты с номерами телефонов, которые стали доступными в прошлой утечке данных. После этого звонков от различных мошенников, которых и без того много, может стать ещё больше.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила