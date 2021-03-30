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Во вторник компания Apple анонсировала грядущую конференцию разработчиков, которая пройдёт с 7 по 11 июня. Хотя второй год подряд она будет проводиться только в режиме онлайн, WWDC вернулась к своим первоначальным срокам. Обычно данная конференция проводилась в начале июня. Прошлый год был необычным и сроки проведения были другими.

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Каждый год здесь показывается определённый перечень продуктов. В первый день будет доклад. На этом мероприятии Apple собирается продемонстрировать следующие поколения своих операционных систем, включая iOS 15, watchOS 8, tvOS 15 и macOS 12.

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Данная конференция не зря называется конференцией для разработчиков. В течение недели они смогут подробно изучить новинки, такие как новые интерфейсы прикладного программирования в обновлённых системах. В прошлом году на конференции Apple объявила о переходе на собственные процессоры, которые и в этот раз не должны быть обделены вниманием.

Обычным пользователям наверняка тоже будет на что посмотреть. Компания неоднократно анонсировала здесь свои новые устройства, под которые разработчикам предстоит готовить приложения и сервисы. Не исключено появление нового Apple TV или новых компьютеров на процессорах Apple.