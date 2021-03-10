Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Университетский колледж Лондона опубликовал исследование, согласно которому огромное количество современных студентов зависимы от смартфонов. В исследовании изучалась взаимосвязь между зависимостью от смартфонов и качеством сна у 1043 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Молодым людям предлагалось заполнить анкету о зависимости от смартфона, заполнить адаптированный индекс качества сна Питтсбурга и ответить на вопросы как лично, так и онлайн в течение 40 дней.

реклама

Исследователи пришли к выводу, что 39% молодых людей могут быть зависимыми от своих аппаратов и из-за этого страдать от плохого сна. Учитывалось количество часов, в течение которых участники опроса пользовались своими смартфонами каждый день. Измерялся режим сна и отмечалось снижение социализации, а также негативные чувства при нахождении без смартфона, такие как беспокойство.

анонсы и реклама 3060 дешевле всего в Ситилинке Много <b>MSI RTX 3060</b> в продаже Матплаты Z590 из первых рук по очень хорошим ценам RTX 3070 дешевле всего в Compeo.ru <b>Лучший сервер GTA 5 - реальные авто, фракции, банды, никаких ботов</b> 3060 Gigabyte Vision в Ситилинке RTX 3060 12Gb в XPERT.RU - успей успеть :) -20% на почти игровой комп - в наше время бывает и такое <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% 30% скидка на 75" 4K Samsung - слив задешево в Ситилинке RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики Много RTX 3090 в XPERT.RU

«Общая распространённость зависимости от смартфонов составляет 38,9%. Мужчин с зависимостью 35,7%, женщин 40,1%. Среди участников младше 21 года зависимость от смартфонов продемонстрировали 42,2% по сравнению с 34,2% и 28% участников в возрасте от 22 до 25 лет и старше 26 лет, соответственно. Из участников, которые использовали свой смартфон 2 или менее часа в день, зависимость была у 20,3% против 53,9% среди тех, кто использовал его более 5 часов. Из тех, кто прекращал использовать устройство более чем за час до сна, зависимость есть у 23,8% против 42% тех, кто прекращает использовать устройство менее чем за 30 минут до сна».

Университетский колледж Лондона по максимуму применял профессиональные и сертифицированные индексы для объективного измерения каждого фактора, которые нужны для диагностики того, что составляет «зависимость». Есть ссылки на 47 других ранее опубликованных исследований по этому вопросу. Данная работа должна привлечь внимание к тому, как часто мы смотрим на экран мобильного устройства, когда следует заниматься чем-то другим. Также очевидно, что чем больше времени люди смотрят в экран, особенно ночью или перед сном, тем хуже качество сна.