40% британских студентов испытывают зависимость от смартфона
Университетский колледж Лондона опубликовал исследование, согласно которому огромное количество современных студентов зависимы от смартфонов. В исследовании изучалась взаимосвязь между зависимостью от смартфонов и качеством сна у 1043 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Молодым людям предлагалось заполнить анкету о зависимости от смартфона, заполнить адаптированный индекс качества сна Питтсбурга и ответить на вопросы как лично, так и онлайн в течение 40 дней.
реклама
Исследователи пришли к выводу, что 39% молодых людей могут быть зависимыми от своих аппаратов и из-за этого страдать от плохого сна. Учитывалось количество часов, в течение которых участники опроса пользовались своими смартфонами каждый день. Измерялся режим сна и отмечалось снижение социализации, а также негативные чувства при нахождении без смартфона, такие как беспокойство.
«Общая распространённость зависимости от смартфонов составляет 38,9%. Мужчин с зависимостью 35,7%, женщин 40,1%. Среди участников младше 21 года зависимость от смартфонов продемонстрировали 42,2% по сравнению с 34,2% и 28% участников в возрасте от 22 до 25 лет и старше 26 лет, соответственно. Из участников, которые использовали свой смартфон 2 или менее часа в день, зависимость была у 20,3% против 53,9% среди тех, кто использовал его более 5 часов. Из тех, кто прекращал использовать устройство более чем за час до сна, зависимость есть у 23,8% против 42% тех, кто прекращает использовать устройство менее чем за 30 минут до сна».
Университетский колледж Лондона по максимуму применял профессиональные и сертифицированные индексы для объективного измерения каждого фактора, которые нужны для диагностики того, что составляет «зависимость». Есть ссылки на 47 других ранее опубликованных исследований по этому вопросу. Данная работа должна привлечь внимание к тому, как часто мы смотрим на экран мобильного устройства, когда следует заниматься чем-то другим. Также очевидно, что чем больше времени люди смотрят в экран, особенно ночью или перед сном, тем хуже качество сна.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила