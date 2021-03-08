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Wall Street Journal: на собрании компартии Китая представлен пятилетний план развития технологий

Китай хочет побороться за технологическое лидерство с США
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Технологическая отрасль Китая получила серьёзный удар в торговых сражениях с США. Экономическая неопределённость в связи с пандемией также внесла свой негативный вклад. Тем не менее, Китай стремится вернуть утраченные позиции уже в ближайшее время. Wall Street Journal пишет, что на ежегодном партийном собрании был представлен пятилетний план развития технологий. Он должен внести вклад в обеспечение «национальной безопасности и общего развития». Будут создаваться лаборатории, развиваться образовательные программы и продвигаться другие способы стимулирования исследования в таких областях, как искусственный интеллект, биотехнологии, полупроводники и квантовые вычисления.

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Правительство Китая в 2021 году собирается поднять расходы на фундаментальные исследования на 10,6% и разработает 10-летнюю исследовательскую стратегию.

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Китай обладает некоторыми технологическими преимуществами, такими как доступность 5G и огромный объём проводимых в области искусственного интеллекта исследований. Это одна из немногих стран, где полностью беспилотные такси обслуживают реальных клиентов. Останавливаться на достигнутом Китай не собирается.

Это может быть и вопросом выживания. Торговые ограничения США мешают таким компаниям, как Huawei и ZTE, отчасти из-за отсутствия у них передовых технологий производства микросхем. США лидируют по научным исследованиям в целом, а администрация Байдена увеличивает расходы на развитие сетей 5G, искусственного интеллекта и электромобилей. Каким бы развитым ни был Китай в некоторых областях технологией, он рискует отстать, если будет стоять на месте и не противодействовать последним усилиям Америки.

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