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Новая информация от аналитика Минг-Чи Куо гласит, что iPhone 2021 года может получить уменьшенный вырез на экране. У некоторых моделей будет повышена частота обновления. Он также поделился слухами о других iPhone, в том числе о гибкой модели.

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Куо говорит, что линейка iPhone 13 будет состоять из тех же моделей, что и iPhone 12. Это означает, что несмотря на сообщения о плохих продажах iPhone 12 mini, он тоже получит модель следующего поколения. Две модели iPhone 13 Pro будут иметь экраны с частотой обновления 120 Гц благодаря технологии LTPO. Это позволит им сравняться с экранами с высокой частотой обновления многих флагманов на Android.

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По словам Куо, все модели iPhone 13 получат меньший вырез. Полного отказа от них придётся ждать как минимум до 2022 года. Куо сообщает, что некоторые из моделей iPhone 2022 года перейдут на экраны с отверстиями, какие бывают на Android, вроде Samsung Galaxy S21 и Google Pixel.

Помимо камеры, вырез на iPhone содержит компоненты для системы биометрической аутентификации Apple Face ID. Что с ними будет, неясно. Аппарат совсем без вырезов и отверстий на экране может появится не раньше 2023 года.

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Куо также говорит, что iPhone 13 по-прежнему будут обладать разъёмом Lightning, использовать модем Qualcomm Snapdragon X60 (шаг вперёд по сравнению с X55 в iPhone 12) и вырастет ёмкость батареи.

По словам Куо, в процессе разработки сейчас новый iPhone SE с поддержкой сетей 5G и лучшим процессором. Ожидается, что новый SE будет иметь форм-фактор аппарата нынешнего поколения за $399 с 4,7-дюймовым экраном. Он может быть выпущен в первой половине 2022 года.

Ранее этот аналитик сообщал, что Apple разрабатывает более крупный iPhone SE. Он использует датчик Touch ID в кнопке питания, напоминая новый iPad Air. Похоже, что iPhone SE с поддержкой 5G будет не таким.

Apple также работает над гибким iPhone с экраном от 7,5 до 8 дюймов, который может быть выпущен в 2023 году. Проект находится на очень ранней стадии.

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Релиз в 2023 году будет зависеть от того, сможет ли Apple решить «ключевые технологические проблемы и проблемы массового производства» в году нынешнем. Продукт «ещё официально не одобрен», поэтому может находиться на стадии исследования. Нет уверенности, что Apple даст этому проекту зелёный свет.

Агентство Bloomberg также сообщало о ранних планах Apple по выпуску гибкого iPhone. В январе оно заявило, что компания «ещё не утвердила планы по запуску» нового устройства.