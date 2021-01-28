Международные правоохранительные органы ударили по схеме распространения вымогателя NetWalker
Правоохранительные органы нескольких стран объединились против приложения-вымогателя под названием NetWalker. Анонс Министерства Юстиции США рассказывает, что этот вымогатель атаковал компьютерные системы школ, больниц, компаний, государственных учреждений и экстренных служб. Во время пандемии коронавируса проводились атаки на сферу здравоохранения, чтобы во время мирового кризиса заработать на этом.
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NetWalker применяет модель «вымогатель как сервис». Создаётся и обновляется приложение одними людьми, а используется для атак другими. На протяжении многих недель злоумышленники работали над проникновением в компьютерные системы жертв, прежде чем отправить записку с требованием выкупа.
Власти Болгарии получили контроль над сайтом в даркнете, который использовался для информирования жертв о схеме выплат. Гражданину Канады Себастьяну Вашон-Дежардену предъявлено обвинение в суде Флориды. Его обвиняют в получении суммы более чем $27,6 млн. в качестве выкупа при применении NetWalker. 10 января власти захватили криптовалюту на сумму $454530,19. Столько заплатили три жертвы вымогателя NetWalker.
Это лишь небольшая доля полученных в качестве выкупа денег. С августа 2019 года сумма выкупа составила как минимум $46 млн. Жертв призывают обращаться в полицию как можно раньше.
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Анонс был сделан в тот же день, когда Европол объявил о захвате инфраструктуры ботнета Emotet. Таким образом, все жертвы сетевых преступников получают надежду, что справедливость в итоге будет восстановлена.
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