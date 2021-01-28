Международные правоохранительные органы прикрыли ботнет Emotet
Международные силы правопорядка совместными усилиями смогли остановить работу очередного крупного ботнета. Органы США, Канады и европейских стран перехватили инфраструктуру Emotet. Он считается одним из самых опасных ботнетов в мире. Официальные лица хранят молчание по поводу методов своей работы, но известно, что ботнет был взят под контроль изнутри и устройства жертв перенаправлялись на контролируемую властями инфраструктуру. Европол называет это уникальным подходом.
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Emotet заслужил свою репутацию за счёт сложности и повсеместного распространения. Впервые его обнаружили в 2014 году и он использовал автоматический процесс распространения вредоносного программного обеспечения через вложенный в электронные письма инфицированный документ Word. Ботнет задействует сотни серверов по всему миру, которые выполняют разные роли. Вредоносные приложения часто избегают обнаружения со стороны антивирусов, каждый раз при запуске меняя свой код. До настоящего момента ботнет очень успешно противостоял попыткам прекратить его работу.
Преступники часто использовали Emotet для взлома систем информационной защиты, устанавливая затем приложения-вымогатели, трояны и прочие типы вредоносных программ.
Естественно, угроза со стороны разных ботнетов на этом не заканчивается. Никто не удивится, если на смену поверженному придёт другой. Несмотря на это, закрытие такой крупной сети и передовые методы сулят киберпреступникам проблемы, если они не изобретут более изощрённые методы защиты.
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