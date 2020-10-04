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Инициатива Google предупредит об уязвимостях на Android-устройствах

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Компания Google уже предпринимала действия по повышению безопасности системы Android. Она постаралась ускорить релиз обновлений и у неё есть программа поиска уязвимостей всеми желающими. Теперь Google будет раскрывать информацию об уязвимостях в стороннем программном обеспечении. Инициатива под названием Android Partner Vulnerability будет заниматься обнаружением уязвимостей в Android-устройствах сторонних производителей. За счёт этого компания надеется добиться более быстрого выпуска обновлений и предупреждать пользователей о потенциальных рисках.

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В компании утверждают, что инициатива уже помогла решить несколько связанных с Android проблем. Среди затронутых производителей можно назвать Huawei и небезопасные резервные копии, проблемы со сторонней загрузкой на устройства Oppo и Vivo. У ZTE была уязвимость в сервисе обмена сообщениями и автозаполнении браузера. Среди других производителей можно упомянуть Meizu, MediaTek, Digitime, Transsion.

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Перед оглашением информации об уязвимости Google ставит производителей в известность, давая им возможность выпустить обновления. Это ещё раз напоминает о необходимости обновлять устройства, если обновление для них есть. Если же обновлений нет, репутация производителей может пострадать. Google надеется, что это заставит их действовать более оперативно.

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