Состоялся релиз Android 11 Go с улучшениями производительности
На этой неделе компания Google начала распространение финального варианта операционной системы Android 11 на своих смартфонах Pixel. Некоторые производители, такие как OnePlus, также ставят Android 11 на свои смартфоны в числе первых. Спустя несколько дней была анонсирована версия системы Android Go.
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Как известно, данная разновидность Android предназначается для мобильных устройств с невысокими характеристиками. Google расширила доступность системы и она устанавливается на устройства с объёмом памяти до 2 Гб. Разработчики говорят, что обновление позволяет запускать приложения на 20% быстрее по сравнению с Android 10 Go. Это упрощает переключение между приложениями при небольшом объёме памяти.
Здесь есть многие новшества системы Android 11. В панели уведомлений новый вариант отображения переписки, есть усовершенствования в плане конфиденциальности. В частности, расширен контроль за разрешениями внутри приложений. В приложении «Файлы» есть безопасная папка, где всё содержимое шифруется и нужно ввести четырехзначный пин-код.
Система будет доступна в октябре для всех устройств с объёмом памяти до 2 Гб. Она обеспечит освобождение 900 Мб дискового пространства и 270 Мб оперативной памяти при трёх или четырёх открытых приложениях.
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