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На этой неделе компания Google начала распространение финального варианта операционной системы Android 11 на своих смартфонах Pixel. Некоторые производители, такие как OnePlus, также ставят Android 11 на свои смартфоны в числе первых. Спустя несколько дней была анонсирована версия системы Android Go.

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Как известно, данная разновидность Android предназначается для мобильных устройств с невысокими характеристиками. Google расширила доступность системы и она устанавливается на устройства с объёмом памяти до 2 Гб. Разработчики говорят, что обновление позволяет запускать приложения на 20% быстрее по сравнению с Android 10 Go. Это упрощает переключение между приложениями при небольшом объёме памяти.

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Здесь есть многие новшества системы Android 11. В панели уведомлений новый вариант отображения переписки, есть усовершенствования в плане конфиденциальности. В частности, расширен контроль за разрешениями внутри приложений. В приложении «Файлы» есть безопасная папка, где всё содержимое шифруется и нужно ввести четырехзначный пин-код.

Система будет доступна в октябре для всех устройств с объёмом памяти до 2 Гб. Она обеспечит освобождение 900 Мб дискового пространства и 270 Мб оперативной памяти при трёх или четырёх открытых приложениях.