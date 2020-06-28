Новое приложение Windows File Recovery поможет восстановить удалённые файлы
Компания Microsoft представила приложение для восстановления удалённых файлов. Такая программа потребуется для возврата ошибочно удалённого важного файла или если информация на жёстком диске или других носителях повреждены. Windows File Recovery представляет собой инструмент командной строки в виде приложения для магазина Microsoft Store.
рекламаМожно восстанавливать изображения, документы, видео. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT, exFAT, ReFS. Программа предназначается скорее для опытных пользователей и администраторов, которые способны справиться с командной строкой.
Вероятность успешно восстановить файл чем выше, чем меньше вы пользовались компьютером после его удаления. Windows File Recovery требует наличия Windows 10 19041 или более современной сборки. Не поддерживается восстановление файлов в облачных и сетевых хранилищах.
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