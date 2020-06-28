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Компания Microsoft представила приложение для восстановления удалённых файлов. Такая программа потребуется для возврата ошибочно удалённого важного файла или если информация на жёстком диске или других носителях повреждены. Windows File Recovery представляет собой инструмент командной строки в виде приложения для магазина Microsoft Store.

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Можно восстанавливать изображения, документы, видео. Поддерживаются файловые системы NTFS, FAT, exFAT, ReFS. Программа предназначается скорее для опытных пользователей и администраторов, которые способны справиться с командной строкой.

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Имеется три режима восстановления файлов: по умолчанию, Segment, Signature. Microsoft рекомендует использовать режим по умолчанию для файловой системы NTFS, если файл был удалён недавно. Это означает жёсткие диски и твердотельные накопители на компьютере, внешние жёсткие диски, флешки объёмом больше 4 Гб. Если файл удалён давно или программа запущена после форматирования диска или диск повреждён, сначала следует опробовать режим Segment, потом Signature. При использовании файловых систем FAT, exFAT, ReFS (карты SD и флешки меньше 4 Гб) рекомендуется режим Signature. Прочитать о доступных опциях и синтаксисе можно здесь

Вероятность успешно восстановить файл чем выше, чем меньше вы пользовались компьютером после его удаления. Windows File Recovery требует наличия Windows 10 19041 или более современной сборки. Не поддерживается восстановление файлов в облачных и сетевых хранилищах.