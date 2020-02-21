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Google убрала из магазина Play Store почти 600 Android-приложений с рекламой, которую она описывает как разрушительную. Об этом американская компания объявила в четверг. Политика Google не дозволяет, чтобы реклама отображалась, когда приложение не используется, или чтобы она заставляла пользователи куда-то нажать по ошибке.

реклама

Разрушительная реклама описывается как реклама, которая отображается неожиданным образом, в том числе мешая работать с устройством или приложением. Например, когда она разворачивается на весь экран и невозможно никуда нажать, когда вылезает во время телефонных звонков или работы с навигационными приложениями.

реклама

В блоге Google рассказано, что компания разработала алгоритм машинного обучения для обнаружения приложений с подобной рекламой. Этот алгоритм и помог избавиться от нескольких сотен приложений. Разработчики приложений с сомнительными целями становятся всё более изощрёнными в деле сокрытия неподобающей рекламы, поэтому Google приходится искать новые методы борьбы с ними.

Большинство выбранных приложений созданы разработчиками из Китая, Индии и Сингапура, но нацелены они были на англоязычных пользователей. Среди провинившихся часто встречается компания Cheetah Mobile из Китая, у которой убрали больше 40 приложений.

реклама

В целом все разработчики провинившихся приложений использовали похожие методы, чтобы избежать обнаружения. Быть может, их действия были скоординированными. Google предложит компенсацию тем брендам, чья реклама могла быть скомпрометирована подобными методами показа.

Google уже не впервые предпринимает активные действия против разработчиков таких приложений, хотя на этот раз масштаб был рекордный.