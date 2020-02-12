Windows 10X будет обновляться чуть больше минуты
На следующий день после появления новой информации относительно устройства Microsoft Surface Duo с двумя экранами компания рассказала новые сведения относительно операционной системы Windows 10X. Стало известно, что процесс её обновления будет занимать менее чем 90 секунд. Как известно любому пользователю компьютеров, на обновление систем Windows обычно уходит намного больше времени. Обновление может долго скачиваться, а ещё дольше устанавливаться в процессе перезагрузки. Зачастую ждать приходится десятки минут, а в случае с самыми крупными обновлениями и по часу. Сейчас на Windows 10 такое происходит редко, хотя всё зависит от мощности компьютера.
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Microsoft не стала открыто говорить, благодаря чему удалось настолько увеличить темпы обновления. Возможно, используется тот же метод, что и на мобильных устройствах. Драйверы и приложения отделяются от операционной системы, обновление устанавливается на чистый раздел незаметно для пользователя во время работы устройства. Затем в течение этих полутора минут перезагрузки устройство переключается на этот раздел.
рекламаСистема Windows 10X была анонсирована в минувшем октябре и предназначается для гибридных компьютеров, гибких устройств и устройств с двумя экранами. Её нельзя будет поставить на обычные компьютеры и обновиться на неё с Windows 10.
рекламаЕсли гибридное устройство заставить работать в режиме ноутбука, на экране будет отображаться цифровая клавиатура. Если свернуть его в форму планшета, появится сенсорный интерфейс. Можно раскрывать его как книгу, где два экрана отображают разные приложения.
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