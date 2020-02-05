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3 февраля компания Alphabet выпустила ежеквартальный финансовый отчёт. Среди прочего там сказано, что доход YouTube за 2019 год составил $15,1 млрд. Это примерно 10% от общего дохода компании Google.

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Кроме того, было сказано, что за всё время существования магазина Google Play разработчики приложений для него заработали более $80 млрд. Именно магазин приложений является одним из залогов успеха операционной системы Android. Именно отсутствие приложений привело к провалу Microsoft при попытках создать третью конкурентоспособную мобильную систему в лице Windows 10 Mobile.

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$80 млрд. звучит как большая сумма, но это без малого в два раза меньше, чем заработали разработчики приложений для платформы Apple iOS. По состоянию дел на январь там было выплачено $155 млрд.

Вряд ли это кого-то удивит, поскольку всем известно, что обладатели аппаратов iPhone являются более платёжеспособной публикой. Чтобы понять это, достаточно сравнить среднюю стоимость iPhone и Android-смартфонов. В результате на iOS экосистема приложений ещё более обширная и разработчики пишут программы в первую очередь для этой платформы, а уже потом для Android. Количество приложений в каждом из магазинов исчисляется миллионами.