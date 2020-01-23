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Мессенджер Telegram завершил 2019 год достаточно крупным обновлением приложения на Android и iOS. Начался 2020 год и изменений стало ещё больше. На этот раз обновить решили функцию опросов.

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Опросы получили ряд новых настроек, начиная с видимых голосов. Если вы хотите, чтобы в вашем канале или группе было видно, кто за какой вариант проголосовал, можно это устроить. На своём месте осталась возможность проводить опросы анонимно. Также появилась возможность давать больше одного ответа, что может пригодиться в тех или иных обстоятельствах.

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Ещё в опросах есть режим викторины, то есть только один из вариантов ответа будет правильным. Все эти возможности были добавлены в Bot API. Для демонстрации возможностей викторины был запущен Quiz Bot, который позволяет создавать опросы с множеством вопросов, изображениями и дополнительным текстом. Бот будет отслеживать, сколько времени пользователи тратят на завершение опроса и как много правильных ответов дали.

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Помимо опросов есть пара незначительных изменений. Можно настраивать углы пузырей сообщений, выбирая круглые, квадратные или что-то посередине. На Android можно смотреть шкалу прогресса скачивания и загрузки, как и на iOS.

Все эти возможности доступны в Telegram 5.14.