В Firefox закрыли уже применяемую критическую уязвимость нулевого дня
Компания Mozilla сразу вслед за релизом версии браузера Firefox 72 выпустила для него обновление, которое закрывает уязвимость нулевого дня. Она позволяет хакерам получить доступ к компьютерам пользователей. Разработчики оценили уязвимость как критическую и говорят о случаях целенаправленных атак с её применением. Американское агентство кибербезопасности утверждает, что был обнаружен как минимум один эксплоит. Нашли уязвимость разработчики китайского антивируса Qihoo 360.
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Другие подробности относительно атак отсутствуют. Уязвимость получила номер CVE-2019-17026. Она даёт возможность читать и записывать данные из разделов памяти, которые обычно защищены. Уязвимость была закрыта в выпущенной во вторник версии Firefox 72.0.1. Всего за день до этого версия Firefox 72 закрыла 11 уязвимостей, 6 из которых были высокого уровня опасности. 3 из 6 давали возможность запускать вредоносный код на компьютерах.
рекламаОбновление CVE-2019-17026 выходит через 7 месяцев после того, как Mozilla закрыла 2 уязвимости нулевого дня. Через них устанавливали бэкдор на компьютеры Mac, с которых заходили на криптовалютную биржу Coinbase.
Обновить браузер можно в меню в разделе Помощь > О Firefox.
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