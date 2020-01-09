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Компания Mozilla сразу вслед за релизом версии браузера Firefox 72 выпустила для него обновление, которое закрывает уязвимость нулевого дня. Она позволяет хакерам получить доступ к компьютерам пользователей. Разработчики оценили уязвимость как критическую и говорят о случаях целенаправленных атак с её применением. Американское агентство кибербезопасности утверждает, что был обнаружен как минимум один эксплоит. Нашли уязвимость разработчики китайского антивируса Qihoo 360.

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Другие подробности относительно атак отсутствуют. Уязвимость получила номер CVE-2019-17026. Она даёт возможность читать и записывать данные из разделов памяти, которые обычно защищены. Уязвимость была закрыта в выпущенной во вторник версии Firefox 72.0.1. Всего за день до этого версия Firefox 72 закрыла 11 уязвимостей, 6 из которых были высокого уровня опасности. 3 из 6 давали возможность запускать вредоносный код на компьютерах.

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Обновление CVE-2019-17026 выходит через 7 месяцев после того, как Mozilla закрыла 2 уязвимости нулевого дня. Через них устанавливали бэкдор на компьютеры Mac, с которых заходили на криптовалютную биржу Coinbase.

Обновить браузер можно в меню в разделе Помощь > О Firefox.