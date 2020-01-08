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Firefox 72 приносит блокировку по умолчанию технологии идентификации пользователя фингерпринтинг

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Компания Mozilla объявила о релизе браузера Firefox 72. Здесь нет крупных новых функциональных возможностей, но есть кое-какие изменения в плане безопасности. В частности, по умолчанию теперь работает блокировка технологии фингерпринтинг. Убрали всплывающие окна с запросом на разрешение показывать уведомления о новых статьях, режим «Картинка в картинке» поддерживается на Linux и Mac.

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Защита Enhanced Tracking Protection (ETP) теперь блокирует скрипты фингерпринтинга по умолчанию для всех пользователей. До сих пор блокировка фингерпринтинга была доступна только тем пользователям, которые выбрали максимальные настройки защиты ETP. Разработчики называют данное изменение смелым шагом в борьбе за конфиденциальность пользователей. Фингерпринтинг может использоваться для слежения за пользователями на протяжении многих месяцев, даже если хранилище и кеш браузера очистили и используется конфиденциальный режим работы. Firefox 72 защищает пользователей от этого метода слежения.

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В последние годы браузеры стали поддерживать уведомления и множество сайтов воспользовались этим, при каждом посещении предлагая включить эти уведомления. Чтобы избавиться от надоедливых сайтов, Mozilla заменяет всплывающие окна с запросом на разрешение показа уведомлений на небольшой пузырь в адресной строке. Он появляется, когда вы взаимодействуете с сайтом. В результате запросы будут не такие навязчивые.

Что касается режим «Картинка в картинке», на Windows он появился в прошлой версии Firefox 71. Браузер отображает голубую иконку справа на видео. Если нажать на неё, появится плавающее окно, чтобы можно было смотреть видео и одновременно работать в других вкладках или приложениях.

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Если браузер Firefox у вас уже установлен, можно обновить его через раздел Справка > О Firefox, который находится в гамбургер-меню в правом верхнем углу браузера. Остальные могут скачать Firefox с сайта разработчика.

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