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Всего чуть более чем через месяц после анонса флагманского мобильного процессора с поддержкой сетей 5G компании MediaTek представила процессор для устройств средней ценовой категории. Модель Dimensity 800 5G также будет давать доступ к сетям нового поколения.

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Здесь используется четыре мощных вычислительных ядра Cortex-A76 с тактовой частотой 2 ГГц и четыре более слабых и энергоэкономичных Cortex-A55 на такой же тактовой частоте. Для сравнения, флагманская модель Dimensity 1000 обладает четырьмя ядрами Cortex-A77 с частотой 2,6 ГГц.

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Что касается GPU, применяется четыре ядра уровня Dimensity 1000, то есть графическая производительность должна быть выше среднего. Цифровой сигнальный процессор поддерживает работу с четырьмя камерами и сенсоры 64 Мп, а также сочетания вроде 32+16 Мп. Алгоритмы искусственного интеллекта включают в себя автоматический баланс белого, шумоподавление, лицевое распознавание, многокадровое видео 4К с HDR. Движок ИИ обладает вычислительной мощностью до 2.4 TFLOPs.

Среди других характеристик можно назвать поддержку экранов FHD+ с частотой обновления 90 Гц и модем 5G с агрегацией двух несущих полос частот, Dynamic Spectrum Sharing и многомодульную связь от 2G до 5G. При этом поддерживаются только сети 5G на частотах ниже 6 ГГц, поддержка mmWave отсутствует. Это недостаток для пользователей операторов T-Mobile, AT&T, Verizon в США.