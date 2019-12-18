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Год подходит к концу и многие уверены, что кончается и десятилетие. Хотя это не так, сейчас речь не об этом. Мы уже написали про наиболее популярные и прибыльные приложения, про самые важные гаджеты этого десятилетия, а речь здесь пойдёт о финансовых инвестициях. Как можно было бы догадаться, самым выгодным вложением стал биткоин. Если 10 лет назад вы купили его на сумму $1, то сейчас она превратилась бы более чем в $90000.

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Об этом говорит отчёт Bank of America Securities. Когда биткоин только появился, он стоил менее $1, но с тех пор его цена выросла на несколько порядков.

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В декабре 2017 года курс биткоина достиг исторического максимума в почти $20000. Это было плохое время для любителей компьютерных игр, которые собирались покупать новые видеокарты. Цены на них взлетели до небес, если вообще получалось найти нужную видеокарту в продаже. Даже далёкие от технологии люди кинулись собирать компьютеры для добычи альткоинов, поскольку биткоины к тому времени давно уже добывали на специальном оборудовании. Всего через год стоимость биткоина упала до $3200, а сейчас она составляет $6600. В этом году курс достигал $10000, поспособствовав росту стоимости акций компании AMD.

Рост биткоина с 2013 года

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Всё больше компаний принимают биткоин в качестве средства оплаты. Впрочем, курс большинства альткоинов рухнул намного сильнее, многие из них прекратили существование, так что пока криптовалютная лихорадка исчезла.

Также в докладе назвали самые плохие инвестиции. Лидирует кьят, валюта государства Мьянма. Если 10 лет назад кто-то купил её на сумму всего $1, сейчас у него было бы 4/10 от одного цента. Если 10 лет вы инвестировали в греческий фондовый рынок, вместо $1 у вас сейчас было бы 7 центов. Американские ценные бумаги подорожали с $1 до $3,46, то есть на 250%.