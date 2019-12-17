Журнал Time назвал главные гаджеты нынешнего десятилетия
До конца года остаётся всего две недели. Некоторые не умеющие считать журналисты уверены, что две недели остаётся и до конца десятилетия, хотя следующий год также принадлежит к нынешнему десятилетию. В связи с этим журнал Time составил список из десяти главных гаджетов нынешнего десятилетия. В десятку вошли три устройства Apple и портативная игровая консоль Nintendo Switch.
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Apple является единственной компанией в этом рейтинге, у которой здесь больше одного устройства. В частности, это первый планшет iPad 2010 года выпуска. Хотя он не был первым планшетом в истории, именно с него начиналась популярности данной категории устройств. Журнал пишет, что появление планшета привело к культурному сдвигу на рынке персональных компьютеров и задало тон десятилетию развития портативных устройств.
рекламаТакже в списке находятся смарт-часы Apple Watch, которые давно являются самым популярным продуктом этой категории. Ещё здесь есть наушники AirPods, что можно считать противоречивым выбором.
Также в списке находится портативная игровая консоль Nintendo Switch, которую перед релизом воспринимали скептически. Настолько, что стоимость акций компании упала на 7%. В итоге к сентябрю нынешнего года было продано 41,67 млн. экземпляров. Это превосходит продажи Wii U, Nintendo GameCube, Nintendo 64 за всю их историю. Также это самая продаваемая игровая консоль 2019 года.
рекламаТакже в список вошли электромобиль Tesla Model S, плата Raspberry Pi, которых продали больше 25 млн., устройство Google Chromecast.
рекламаЕщё здесь есть Amazon Echo, в успехе которого поначалу тоже сильно сомневались. Теперь его продажи перевалили за 100 млн. Наконец, в рейтинг вошёл Xbox Adaptive Controller, который помогает играть людям с ограниченной подвижностью.
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