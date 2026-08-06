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Новинка из-под пола старого строения показала надпись, указывающую на захоронение в этом регионе

На археологическом участке А Сондум в деревне Сандур на острове Сандой, в южной части Фарерских островов, был найден рунический камень. Его извлекли из-под пола того, что могло быть средневековой часовней.

Изображение: Хельги Михельсен

Археолог Национального музея Хельги Михельсен предложил предварительную интерпретацию части надписи: «Her hvílur…» — древнескандинавское выражение, означающее «Здесь лежит…» или «Здесь покоится…». Это позволяет предположить, что камень служил надгробием.

Изображение: Хельги Михельсен

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В конце августа на Фарерские острова прибудет специалист по рунам для детального изучения камня. Для защиты камня от воздействия окружающей среды его переместили в Национальный музей.

Рунический камень подвергнут процедуре 3D-сканирования. Это необходимо для создания его точной цифровой модели до того, как хрупкая поверхность разрушится. Когда это произойдёт, виртуальную модель можно будет продолжить использовать для исследования малозаметных надписей, которые трудно увидеть невооружённым глазом или при естественном освещении.

Изображение: Хельги Михельсен

Помимо рунического камня, археологи нашли фрагменты небольшой статуи Девы Марии и лампу, работающую на жире или масле. Исследователи считают, что здание могло выполнять религиозную функцию, что подтверждается и его архитектурой. Речь идёт об ориентации с востока на запад, при этом вход находится на западной стороне. Такая планировка типична для средневековых часовен по всему региону. Подобные молитвенные дома находили и в других местах на Фарерских островах.

Изображение: Хельги Михельсен

Участок А Сондум считается ключевым для понимания процесса заселения Фарерских островов. Следы непрерывной человеческой деятельности находят здесь со времён викингов. Нынешние раскопки будут продолжаться до конца августа.