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Дания инвестирует €2 млрд в укрепление безопасности в Гренландии и на Фарерских островах
Дания инвестирует €2 млрд в укрепление безопасности в Гренландии и на Фарерских островах

Когда в 2019 году глава Белого дома Дональд Трамп задался вопросом о возможности приобретения Гренландии, он лишь следовал давнему направлению внешней политики США. Действительно, эта датская территория, пользующаяся широкой автономией, была предметом вожделения Вашингтона с XIX века.

В то время, руководствуясь Доктриной Монро, Соединенные Штаты считали, что Гренландия принадлежит к их «сфере безопасности». Поэтому в 1867 году в Данию было отправлено первое предложение о выкупе этой территории. Предложение было отклонено. В 1910, 1946 и 1955 годах последовали другие попытки, но они не увенчались успехом. И это было в то время, когда эта территория приобрела большое значение в связи с холодной войной.

Однако Соединенным Штатам все равно удалось получить привилегированный доступ в Гренландию, не потратив ни единого доллара. В 1953 году им было разрешено построить базу в посёлке Туле, которая в 2023 году стала «космической базой Питуффик». То же самое касается и создания пяти других «секретных» объектов, которые затем должны были стать прообразами сети стартовых площадок для баллистических ракет в рамках проекта «Ледяной червь», который был окончательно прекращен в 1967 году.

С тех пор, в связи с изменением климата, Гренландия привлекла внимание других держав, начиная с Китая. Поднебесная, присматриваясь к природным ресурсам, которые, как предполагается, содержит эта территория (например, редкоземельные металлы), усиливает там свое влияние. В отчете датской военной разведки, опубликованном в 2019 году, выражалась обеспокоенность по этому поводу.

Помимо инвестиций Пекина в горнодобывающий сектор острова и критически важную инфраструктуру, в статье выражается удивление характером китайских научных экспедиций в регионе. 

«Мы увидели, что китайские военные проявляют все большую заинтересованность в присутствии в этом регионе», — фактически заявила датская разведка.

Вернувшись в Белый дом, президент Трамп вновь поднял вопрос о Гренландии, предположив, что Соединенные Штаты могут аннексировать эту территорию.

24 января, как сообщила Financial Times, у Трампа состоялся «напряженный» телефонный разговор на эту тему с главой датского правительства Метте Фредериксен. Американский президент подтвердил свое желание приобрести Гренландию, на что его собеседник ответил, что она не продается. В ответ американский президент, как сообщается, пригрозил Дании «адресными» экономическими санкциями.

Что касается Гренландии, то премьер-министр Муте Эгеде повторил, что она не продается, но остается открытой для «более тесных отношений» с Соединенными Штатами.

В любом случае, пока генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заняты другими делами, Трамп не сдается.

 «Я верю, что мы получим Гренландию. Мы те, кто может предложить свободу. Дания не может. Две недели назад они поставили там две собачьи упряжки, думая, что эта конструкция подойдёт для защиты», — пошутил он.

Однако в интервью немецкой газете Welt am Sonntag председатель военного комитета Евросоюза австрийский генерал Роберт Бригер рекомендовал разместить европейских солдат в Гренландии. 

«Это пошлет мощный сигнал и может способствовать стабильности в регионе», — сказал он.

Однако безопасность Гренландии по-прежнему остается ответственностью члена НАТО Дании. Но есть ли у неё средства для защиты, если, например, у Дании имеется всего тридцать семь боевых самолетов F-35A? В любом случае, после «промедления» в этой области королевство намерено усилить свой военный потенциал в Арктике, объявив об инвестициях в размере почти €2 млрд.

«Уровень угрозы в Арктике и Северной Атлантике возрос. Поэтому мы должны значительно усилить военное присутствие в этих регионах», — заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Эти средства будут использованы для приобретения трех дополнительных кораблей, которые должны «позволить более эффективно и гибко выполнять миссии вокруг Гренландии». Целью является разработка «беспилотных летательных аппаратов большой дальности, способных осуществлять наблюдение за большими территориями на больших расстояниях и обеспечивать детальное наблюдение», а также улучшение «ситуационной осведомленности», в частности, за счет космической разведки.

«Чрезвычайно важно, чтобы активизация усилий в Арктике и Северной Атлантике осуществлялась в тесном сотрудничестве с Фарерскими островами и Гренландией, чтобы инициативы были закреплены в местных сообществах и оказывали положительное влияние на гражданское общество. Вот чего мы собираемся достичь с помощью этого соглашения», — заключил министр обороны Дании.


#сша #политика #китай #экономика #безопасность #трамп #дания #гренландия
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