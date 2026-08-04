Археологи раскопали древнюю чашу и ров неизвестного назначения

В юго-западной части города Бохум в Германии археологи нашли следы доисторического поселения. Работа проводилась перед началом строительства жилья. Среди находок отмечают керамическую чашу возрастом 2 500 лет и загадочный ров.

Изображение: LQArchaeologie

Ещё перед началом раскопок исследователи подозревали, что у этого места может быть историческое значение. На это указывали плодородная почва, близость к реке Рур и другим водоёмам, что могло привлечь внимание общин прежних эпох, как привлекает жителей и в наши дни.

Изображение: LQArchaeologie

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Пробные раскопки в июне подтвердили эти предположения. Удалось найти ямы и канавы, относившиеся к фермерскому хозяйству. Местность имеет пологий уклон, благодаря чему внизу удалось найти остатки поселения. В частности, исследователи нашли декорированное керамическое пряслице, часть ручного веретена.

Изображение: LQArchaeologie

Короткий ров сохранился на глубине примерно 1 м. Он заполнен обгоревшими остатками, и из него извлекли половину керамического сосуда. Неизвестно, был ли он помещён в ров намеренно. Археологи планируют продолжить исследования и понять назначение рва и сосуда в нём.