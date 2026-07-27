Амулет может содержать отрывок из Библии

В рамках раскопок в Туркмен-Карахёюке в Турции археологи нашли два предмета, которые разделяет около 2000 лет. Возраст найденной печати из камня составляет 3500 лет, и она содержит надпись на лувийском языке. Другой находкой является христианский амулет позднеримского периода с тонким золотым листом, который может содержать библейский текст.

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Разница в датировке указывает на долгую историю данного поселения. Лувийская печать говорит об организации в позднем бронзовом веке, тогда как амулет рассказывает о верованиях в IV или V веке. Исследователи нашли амулет внутри небольшого медного сосуда. Толщина листа в амулете составляет 0,1 мм. Учёные полагают, что амулет принадлежал маленькому ребёнку для защиты от болезней или несчастий. Ранее похожий амулет нашли в Германии.

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Христианские амулеты с молитвами или библейскими отрывками применяли во всём позднеримском мире. Зачастую они были золотыми, поскольку золото, помимо ценности, устойчиво к коррозии.

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Помимо каменной печати нашли две медные и одну глиняную печать. Каменная содержала имя и титул, что указывает на существование структурированной иерархии на этой территории. Печать могла применяться для систематизации документов или товаров. Предположительно, Карахёюк был административным центром по меньшей мере в 1500–1400 годах до н. э.

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Лувийский — индоевропейский язык, который использовался в древней Анатолии. Этот язык зафиксирован как в клинописи, так и в особой иероглифической системе письма.

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В настоящее время идёт третий сезон археологических раскопок, участие в которых принимают около 150 человек, включая 60 исследователей из 13 стран.