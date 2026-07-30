Они пополнили коллекцию редких образцов древнейшего изобразительного искусства

Археологи из Тюбингенского университета нашли в пещере Холе-Фельс на юго-западе Германии две миниатюрные фигурки птиц, вырезанные из бивня мамонта около 40 тысяч лет назад. Их извлекли из глубоких ориньякских слоёв внутри пещеры, внесённой в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, расположенной в Швабской Юре. Размером эти фигурки чуть больше ногтя большого пальца, но это не мешает им достаточно точно передавать анатомию и поведение птиц.

Изображение: Тюбингенский университет

Одна фигурка изображает отдыхающую птицу, а вторая показывает птицу с широко расправленными крыльями. Их нашли на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Изображение: Тюбингенский университет

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Фигурка с расправленными крыльями имеет длину 2 см, ширину 1 см и высоту 5 мм. Большинство ранее найденных в этом регионе фигурок имеют размеры от 3 до 9 см. Значительная часть фигурок животных европейского ледникового периода изображает их в статичных позах, но последняя находка является исключением. По мнению исследователей, фигурки могут изображать белую куропатку или глухаря.

Изображение: Тюбингенский университет

Около 25 лет назад в Холе-Фельс была обнаружена скульптура водоплавающей птицы, вырезанная из бивня мамонта. С учётом двух новых фигурок в пещере теперь найдено три скульптуры птиц.

Две статуэтки птиц из слоновой кости будут выставлены недалеко от места их обнаружения в Музее доисторической эпохи и искусства ледникового периода в Блаубойрене. Проходящая здесь выставка будет открыта до 4 апреля 2027 года.