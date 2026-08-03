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ФАС возбудила против компании Apple дело из-за отсутствия «Макс» и российского магазина на iPhone
Американского производителя мобильных устройств обвиняют в невыполнении российского законодательства
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) завела дело на американского производителя Apple. Причиной является невыполнение предписания, которое требовало равных условий для поисковых систем российской разработки.

В ФАС считают, что на продаваемых в России смартфонах и планшетах под управлением операционных систем Apple изначально должен быть установлен мессенджер «Макс» и местный магазин приложений. При этом в ведомстве сообщили, что в последней версии систем компании появилась возможность предустанавливать российскую поисковую систему.

Изображение: Gemini

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Россия является не единственной страной, где антимонопольные службы проверяют жалобы создателей приложений и пользователей на политику Apple, утверждает пресс-служба ФАС.

Предупреждение Apple получила в начале июля на основании наличия иностранной поисковой системы по умолчанию на продаваемых в стране устройствах. Срок исполнения подошёл к концу 15 июля, после чего против Apple возбудили дело, и сумма штрафа может достигнуть 4 млрд руб.

Если в случае с поисковыми системами очевидно, что речь идёт о «Яндексе», то что касается магазина мобильных приложений, версии RuStore для iOS не существует.

#россия #смартфоны #apple #интернет #ios #планшеты #фас #ipados
Источник: rbc.ru
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