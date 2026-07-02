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Nacvark
Россия может оштрафовать Apple на $52 млн в случае отказа от предустановки Max
Сроком для исполнения решения назначили 15 июля
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила компанию Apple о возможном штрафе в случае, если она продолжит «дискриминационную практику» в отношении российских поисковых систем и программного обеспечения. В частности, антимонопольный орган добивается, чтобы компания обеспечила предустановку Max и российских поисковых систем на iPhone.Источник изображения: Reuters
URL изображенияВ случае, если Apple до 15 июля не выполнит требования антимонопольного органа, компанию могут оштрафовать на сумму до 4 миллиардов рублей или около 52 миллионов долларов. В Apple не делали каких-либо официальных заявлений на этот счёт.

Стоит напомнить, что ранее Apple удалила из App Store мессенджер Max и другие российские приложения, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», сославшись на санкционную политику. При этом компания на протяжении последних лет активно взаимодействовала с российскими властями, удаляя по их запросу из российского App Store разные приложения, включая нарушающие российское законодательство VPN.

#россия #apple
Источник: reuters.com
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