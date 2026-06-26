В противном случае в России могут появиться дела о недобросовестной конкуренции

Попавший в руки журналистов протокол экспертного совета Федеральной антимонопольной службы (ФАС) рассказал, что операторы мобильной связи в России получили рекомендацию перестать обещать клиентам не существующую в стране технологию. Речь идёт о рекламе сетей 5G, которые в реальности пока остаются недоступными.

К 3 июля операторы должны внести соответствующие изменения в свои рекламные кампании. Помимо 5G, недовольство ФАС вызвала акция «Вымпелкома» «Платим за входящие», в которой при ответе на вызов от другого оператора за каждую минуту разговора обещано 50 коп. Также внимание привлекла акция «МегаФона» «Маркетплейс тарифов», дающая возможность подключать у этого оператора тарифный план любого другого оператора.

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В России под сети 5G выделен диапазон частот 4,8-4,99 ГГц. Базовых станций для этого диапазона нужно в 1,5-2 раза больше, чем для стандартных. К настоящему моменту абонентское оборудование и покрытие здесь почти отсутствуют, поэтому все упоминания 5G в рекламе операторов являются лишь маркетинговыми уловками.