Увеличение стоимости памяти бьёт по ним сильнее всего

На этой неделе компания Samsung сообщила, что впервые в истории её подразделение по выпуску смартфонов закончило квартал с убытками. Несмотря на это, продажи смартфонов южнокорейского производителя по сравнению с показателем годичной давности даже увеличились.

Статистика аналитической фирмы Omdia показала, что Samsung за квартал выпустила 60,5 млн смартфонов и занимает 22% мирового рынка. Рост поставок по сравнению со вторым кварталом 2025 года составил 5%, а доля рынка выросла на 2%.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Второе место занимает Apple с долей рынка 20% и увеличением поставок на 24%. Поставки китайских производителей упали на двузначные значения, хотя по соотношению цены и возможностей многие смартфоны этих компаний превосходят предложения Samsung. Среди них Xiaomi находится на третьем месте с объёмом поставок 31,2 млн. Её доля рынка составляет 11%, а спад поставок равен 26%, причём с учётом брендов POCO и Redmi.

OPPO выпустила 28,4 млн смартфонов, и доля рынка у неё сейчас 10%. В эту статистику входят показатели брендов OnePlus и Realme. Совокупный объём их поставок уменьшился на 17%.

Vivo выпустила 21,5 млн смартфонов, и сейчас её доля равна 8%. За год количество поставок уменьшилось на 18%.

Изображение: Omdia

На долю всех остальных приходится 75,2 млн смартфонов и 28% мирового рынка. Сюда относятся компании Motorola, Google, Huawei, Honor, Nothing, Infinix, ASUS и Tecno. Их общие поставки уменьшились на 10%.

Аналитики предсказывают дальнейший рост стоимости памяти и процессоров, от чего поставки китайских производителей могут продолжить падение.