Она располагается рядом с мавзолеем возрастом 1700 лет

На юге Болгарии, в Перпериконе, археологи нашли круглый мавзолей размером 8 м и рядом связанные с культом обожествлённого фракийского правителя высеченные в скале гробницы. Этот мавзолей относится к III–V векам. Изощрённый вход обращён на восток, а искусно обработанные каменные элементы украшают поверхность мавзолея.

Изображение: BNT

За шесть сезонов раскопок в Перпериконе это уже одиннадцатый найденный круглый мавзолей. Эти памятники располагаются вдоль главной дороги к акрополю древнего города. По словам руководителя раскопок, подобной концентрации мавзолеев нет аналогов в римском мире.

Изображение: BNT

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Круглые здания располагаются в южной части Перперикона, в Священной зоне. Это не жилые кварталы, а место нахождения гробниц, храмов и церемониальных зданий. В священную зону входят также посвящённые Митре храмы. Обнаруженная в 2025 году большая двухкольцевая ротонда содержит очаг, золу и место сжигания благовоний.

Здесь же в 2010 году нашли две более древние гробницы, высеченные в вершине выступающей скалы. По керамике их отнесли к XI или X веку до н. э. Даже в эллинистический период местный культ оставался активным, о чём свидетельствует обнаружение монеты Александра Великого.

Изображение: BNT

Археологи пришли к выводу, что на протяжении более чем тысячелетия южный подход к Перперикону был местом демонстрации власти, памяти и почитания могущественных людей.