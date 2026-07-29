В качестве причины называются опасения за национальную безопасность

Власти США анонсировали запрет на ввоз новых человекоподобных и четвероногих роботов иностранного производства. По их мнению, такие устройства угрожают национальной безопасности. В первую очередь речь идёт о противостоянии с Китаем в области робототехники и искусственного интеллекта.

В рамках этих мер Федеральная комиссия по связи (FCC) запретила импортировать инверторы для использования в центрах обработки данных и энергетических системах на основе солнечного света. По словам представителей FCC, принятые меры должны защитить критически важные цепочки поставок и снизить риски национальной безопасности, связанные с импортом технологий.

Изображение: Gemini

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Власти назвали инверторы питания способными нарушать работу электроэнергетических систем, красть данные и давать злоумышленникам удалённый доступ при проведении кибератак. Что касается передовых роботов, их камеры, датчики, сетевые возможности могут применяться для наблюдения, сбора разведданных и дистанционного управления со стороны противника.

В настоящее время шесть из десяти крупнейших компаний мира, производящих человекоподобных роботов, базируются в Китае. На их долю приходится 87% мировых поставок.