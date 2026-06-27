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Nacvark
США расширяют запрет на импорт китайского оборудования
Под запрет подпадает оборудование компаний Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua
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Власти США объявили о новом этапе ужесточения ограничений в отношении китайских производителей телекоммуникационного и электронного оборудования. Федеральная комиссия по связи (FCC) объявила о введении с июля 2026 года запрета на импорт ряда устройств китайского производства. Некоторое оборудование, попавшее под запрет, было ориентирован на американский рынок.Источник изображения: Reuters
URL изображенияПод запрет подпадает оборудование компаний Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision и Dahua. Если в 2022 году ограничения касались только новых моделей, представленных после принятия первых санкций, то теперь они распространяются и на более ранние устройства этих производителей. В FCC заявляют, что подобная техника может использоваться в критически важной инфраструктуре и других чувствительных системах, включая видеонаблюдение. В США опасаются, что китайские компании теоретически могут передавать все данные со своего оборудования властям Китая.

За последние месяцы американские власти также ограничили импорт новых китайских беспилотников и рассматривают дополнительные меры в отношении телекоммуникационных компаний Китая.

При этом китайские производители отвергают обвинения о том, что они передают данные властям Китая, называя ограничения США политическими и противоречащими принципам свободной торговли.

#сша #китай
Источник: reuters.com
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