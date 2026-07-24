Российские пользователи продолжают демонстрировать интерес к необычным мессенджерам, но в первом квартале показатель был выше

Издание «Коммерсант» сообщает, что пользователи рунета на фоне блокировок привычных мессенджеров продолжают искать альтернативы от иностранных разработчиков. При этом темпы скачивания во втором квартале 2026 года оказались меньше, чем в первые три месяца: 26% против 50%. Это статистика от МТС AdTech на основе обезличенных данных.

По сравнению с лидерами в лице Telegram и «Макс» доля экзотических мессенджеров остаётся незначительной. Ими пользуются по большей части энтузиасты технологий или люди, которые желают поддерживать связь с находящимися за пределами страны родственниками или друзьями. Лидером по росту количества российских пользователей стал BiP от турецких разработчиков. Во втором квартале число российских пользователей в нём выросло на 120% и сейчас составляет 4,3 млн человек.

Изображение: ChatGPT

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Южнокорейский мессенджер KakaoTalk показал рост на 80%, и сейчас у него 1,26 млн пользователей из России. WeChat и Gem Space выросли в стране на 17% и 11%. Лидером в этой группе мессенджеров является Imo от американских разработчиков. Хотя рост во втором квартале у него был всего 1%, российская аудитория мессенджера сейчас равна 12,2 млн.

Иностранными мессенджерами пользуются в первую очередь представители возрастной категории 35–44 года, на долю которых приходится 30%. 21% аудитории относится к возрастной группе 25–34 года, а 19% пользователей имеют возраст 45–54 года.

Статистика «МегаФона» также говорит об увеличении активности в иностранных мессенджерах со стороны российских абонентов. Рост BiP оценили здесь в 32%, KakaoTalk — в 98%, у WeChat — в 10%. Imo в «МегаФоне» потерял 20% пользователей. Оператор Т2 рассказал о росте аудитории мессенджеров BiP и KakaoTalk в 5 раз и 3,5 раза соответственно. Также здесь напомнили о существовании «Яндекс Мессенджера», у которого рост за год превысил 190%, но аудитория составляет скромные 1,9 млн человек.