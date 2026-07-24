Издание «Коммерсант» сообщает, что пользователи рунета на фоне блокировок привычных мессенджеров продолжают искать альтернативы от иностранных разработчиков. При этом темпы скачивания во втором квартале 2026 года оказались меньше, чем в первые три месяца: 26% против 50%. Это статистика от МТС AdTech на основе обезличенных данных.
По сравнению с лидерами в лице Telegram и «Макс» доля экзотических мессенджеров остаётся незначительной. Ими пользуются по большей части энтузиасты технологий или люди, которые желают поддерживать связь с находящимися за пределами страны родственниками или друзьями. Лидером по росту количества российских пользователей стал BiP от турецких разработчиков. Во втором квартале число российских пользователей в нём выросло на 120% и сейчас составляет 4,3 млн человек.
Южнокорейский мессенджер KakaoTalk показал рост на 80%, и сейчас у него 1,26 млн пользователей из России. WeChat и Gem Space выросли в стране на 17% и 11%. Лидером в этой группе мессенджеров является Imo от американских разработчиков. Хотя рост во втором квартале у него был всего 1%, российская аудитория мессенджера сейчас равна 12,2 млн.
Иностранными мессенджерами пользуются в первую очередь представители возрастной категории 35–44 года, на долю которых приходится 30%. 21% аудитории относится к возрастной группе 25–34 года, а 19% пользователей имеют возраст 45–54 года.
Статистика «МегаФона» также говорит об увеличении активности в иностранных мессенджерах со стороны российских абонентов. Рост BiP оценили здесь в 32%, KakaoTalk — в 98%, у WeChat — в 10%. Imo в «МегаФоне» потерял 20% пользователей. Оператор Т2 рассказал о росте аудитории мессенджеров BiP и KakaoTalk в 5 раз и 3,5 раза соответственно. Также здесь напомнили о существовании «Яндекс Мессенджера», у которого рост за год превысил 190%, но аудитория составляет скромные 1,9 млн человек.