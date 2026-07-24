Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Во втором квартале 2026 года темпы скачивания экзотических мессенджеров в России увеличились на 26%
Российские пользователи продолжают демонстрировать интерес к необычным мессенджерам, но в первом квартале показатель был выше
реклама

Издание «Коммерсант» сообщает, что пользователи рунета на фоне блокировок привычных мессенджеров продолжают искать альтернативы от иностранных разработчиков. При этом темпы скачивания во втором квартале 2026 года оказались меньше, чем в первые три месяца: 26% против 50%. Это статистика от МТС AdTech на основе обезличенных данных.

По сравнению с лидерами в лице Telegram и «Макс» доля экзотических мессенджеров остаётся незначительной. Ими пользуются по большей части энтузиасты технологий или люди, которые желают поддерживать связь с находящимися за пределами страны родственниками или друзьями. Лидером по росту количества российских пользователей стал BiP от турецких разработчиков. Во втором квартале число российских пользователей в нём выросло на 120% и сейчас составляет 4,3 млн человек.

Изображение: ChatGPT

реклама

Южнокорейский мессенджер KakaoTalk показал рост на 80%, и сейчас у него 1,26 млн пользователей из России. WeChat и Gem Space выросли в стране на 17% и 11%. Лидером в этой группе мессенджеров является Imo от американских разработчиков. Хотя рост во втором квартале у него был всего 1%, российская аудитория мессенджера сейчас равна 12,2 млн.

Иностранными мессенджерами пользуются в первую очередь представители возрастной категории 35–44 года, на долю которых приходится 30%. 21% аудитории относится к возрастной группе 25–34 года, а 19% пользователей имеют возраст 45–54 года.

Статистика «МегаФона» также говорит об увеличении активности в иностранных мессенджерах со стороны российских абонентов. Рост BiP оценили здесь в 32%, KakaoTalk — в 98%, у WeChat — в 10%. Imo в «МегаФоне» потерял 20% пользователей. Оператор Т2 рассказал о росте аудитории мессенджеров BiP и KakaoTalk в 5 раз и 3,5 раза соответственно. Также здесь напомнили о существовании «Яндекс Мессенджера», у которого рост за год превысил 190%, но аудитория составляет скромные 1,9 млн человек.

#россия #интернет #telegram #мессенджеры #рунет #макс #imo #bip
Источник: kommersant.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Камчатке к берегам подошло минимальное за 80 лет количество рыбы
Реставрационные работы привели к обнаружению михраба рядом с гробницей Кира Великого в Пасаргаде
Создатели контента открыли в мессенджере «Макс» 80 тысяч новых каналов за две недели
Ростех начал поставки модульных укрытий «КУБ-М» для защиты персонала промобъектов
Casio готовит компактные хронографы Edifice с сапфировым стеклом
SK hynix прогнозирует в 2027 году самый масштабный за всю историю дефицит памяти
Продажи Xbox в США выросли на 86%, в то время как показатели PlayStation и Nintendo сократились
Южнокорейская Saean запатентовала реактивную систему для бесшумных аэротакси
Наталья Касперская: IT-специальности меняются под воздействием ИИ
В США продают редкую Lada Signet с автоматом General Motors за 14 тысяч долларов
Huawei вслед за Samsung стремится стать производителем собственных процессоров и памяти
Минцифры: российским пользователям следует установить отечественные сертификаты для браузеров
«Спутникс» увеличила скорость передачи данных с наноспутников в десять раз — до 100 Мбит/с
Археолог-любитель обнаружил пять серебряных монет Римской республики в немецком городе Галле.
На разогнанном до 4,8 ГГц Intel Pentium 4 HT 641 запустили GTA IV и ряд других игр
ATTACK SHARK анонсировала беспроводную мышь RS6 ULTRA с магнитной заменой аккумулятора
Власти США рассматривают возможность размещения АЭС в территориальных водах
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-5820K с RX 580 8 ГБ 2048SP в ряде популярных игр
Крупнейшая ветроэлектростанция в России полностью введена в эксплуатацию
Рубио поручил дипломатам опровергать заявления о «кнопке отключения» американских технологий

Популярные статьи

Петер Стормаре — шведский король малых ролей
Топ‑10 игр из 2010-х, которые и в 2026 году дают фору современным блокбастерам
Кино против реальности — популярные мифы о выживании из фильмов, которые не работают в жизни
Проблемы зависимостей в Linux: как я спас OBS Studio с помощью Installer-SH
#NoDiscNoBuy против Sony – Xbox Game Pass и Epic Games Store могут появится на PlayStation 6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter