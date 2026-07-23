Лимит операции составляет 40 000 руб и она доступна в более чем 30 наиболее крупных городах России

Сбер в настоящее время даёт возможность обменять одну валюту на другую без необходимости идти в отделение банка. Обмен происходит наличными и доступен в таких местах, как торговые центры, аэропорты, вокзалы. В подобных местах обмен валют наиболее востребован среди прибывших из-за границы или отправляющихся в зарубежную поездку. В обмене могут участвовать такие валюты, как рубли, доллары, евро, юани, дирхамы.

Изображение: Gemini

Сейчас подобные банкоматы доступны в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и ещё нескольких десятках крупных городов. Без банковской карты можно обменять валюту на сумму до 40 000 руб. Преимуществом этого способа является круглосуточная доступность.

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Клиенты Сбера могут использовать интерактивную карту, которая показывает местоположение банкоматов и какие валюты в них доступны для покупки или продажи. Количество банкоматов к августу должно достигнуть 255, а к концу года их будет уже 500.