Превратить наличные в деньги на счёте позволит СБП и банкомат любого банка

ТАСС сообщает, что скоро на территории России можно будет пополнять счёт при помощи наличных и банкоматов любого банка посредством Системы быстрых платежей (СБП). Об этом рассказала директор департамента национальной платёжной системы Банка России Алла Бакина. Насколько скоро это произойдёт, пока не уточняется.

Также Банк России собирается дать бизнесу расширенные возможности совершать выплаты в бюджет онлайн. Ещё ожидается функциональность QR-presented, в рамках которой пользователь собственноручно создаёт QR-код на оплату вместо того, чтобы использовать созданный в магазине.

Были названы некоторые статистические данные. Количество пользователей СБП составляет около 100 млн среди физических лиц и 3 млн среди юридических лиц. В январе системе исполнится 7 лет, и за это время она успела стать главным платёжным сервисом страны.

Аналитики полагают, что к 2030 году среди различных видов безналичных платежей использование биометрии, QR-кодов и других видов оплаты без применения карт достигнет 20-25%.