Ещё одна профессия может постепенно уйти в прошлое

Информационное агентство ТАСС со ссылкой на главного конструктора инновационных автомобилей компании «КамАЗ» сообщает, что в 2028 году на российских дорогах должны появиться грузовые автомобили без водителей. По словам Сергея Назаренко, работа в этом направлении в настоящее время активно ведётся, и итогом этой работы должна стать машина, способная в 99,99% случаев отрабатывать весь маршрут без вмешательства людей.

Изображение: ChatGPT

Пока беспилотные грузовики используются лишь при участии оператора-логиста для дистанционного контроля движения. Если возникает необходимость, этот оператор способен вмешаться в работу систем, осуществляя дистанционное управление автомобилем посредством видеокамер. Обычно вмешательство происходит только в редких сложных ситуациях, таких как необходимость объехать препятствия или выехать из пробки.

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С 13 июля по 26 июля включительно «КамАЗ» находится в летнем корпоративном отпуске. Поначалу продолжительность этого отпуска должна была составить три недели, но в итоге его сократили на неделю из-за роста спроса на грузовики К5.