Сам американский лидер предупредил, что цены на нефть могут расти и дальше.

После заявления президента США Дональда Трампа о завершении предварительного соглашения о прекращении огня с Ираном, цены на нефть подскочили выше 80 долларов за баррель, что вновь усилило геополитическую премию за риск и вызвало опасения по поводу перебоев в поставках. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: Sergio Flores/Bloomberg

Согласно данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись примерно на 8% и достигли уровней, близких к самым высоким за последние две недели. Стоимость нефти марки West Texas Intermediate также поднялась примерно 75,50 долларов за баррель. Американский лидер предупредил, что стоимость нефти может и дальше расти, поскольку его администрация рассматривает возможность дальнейшего воздействия на Иран с позиции силы, которое может включать и «захват» острова Харг – главного нефтеэкспортного центра Ирана.

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Восстановление цен на нефть до прежнего высокого уровня является свидетельством потенциальной возможности новой волны потрясений на мировом энергетическом рынке, который всё ещё не сумел оправиться от крупнейшего в истории перебоя в поставках сырья. Очередной виток эскалации на Ближнем Востоке может осложнить решения, стоящие перед судовладельцами и региональными экспортёрами нефти в отношении прохождения танкеров через Ормузский пролив, который связывает регион с мировыми рынками.

Bloomberg отмечает, что трейдеры следили за запасами нефти в США. Информация опубликованная Управлением энергетической информации показала первое увеличение внутренних запасов сырой нефти с апреля. Причина в том, что экспорт упал до самого низкого уровня с ноября прошлого года после возобновления поставок с Ближнего Востока. Ближневосточная нефть продаётся по сниженным ценам.

Тем не менее коммерческие запасы нефти в США остаются на самом низком уровне примерно за четыре последних года. Это является поводом для усиления опасений по поводу того, что Америка, возможно, не сможет долго сохранять свою роль поставщика последней инстанции для всего мира в случае роста напряжённости.