По мнению президента компании InfoWatch, если ввести дополнительную оплату при превышении объёма международного трафика в 15 ГБ, это усложнит работу отечественных разработчиков программного обеспечения и не только

В четверг появлялась информация о том, что введение дополнительной оплаты за международный трафик в России отложили как минимум до осени. В эфире радио РБК Наталья Касперская, президент компании InfoWatch, высказалась по поводу введения этой оплаты. По её мнению, российский бизнес и разработчики программного обеспечения окажутся в неконкурентной ситуации. В настоящее время иностранные технологические решения продолжают играть важную роль в России, в том числе в деле разработки программного обеспечения.

В IT-сфере при создании собственных продуктов разработчики зачастую применяют готовые решения, чтобы не создавать всё полностью с нуля. Чаще всего они имеют зарубежное происхождение. Ситуацию осложняет тот факт, что и без дополнительной оплаты российских пользователей многие иностранные ресурсы блокируют по IP-адресу.

Ранее сообщалось, что дополнительную оплату за иностранный трафик собирались ввести с 1 мая, потом дату перенесли на 1 июня, но теперь речь идёт об осени. Некоторые инсайдеры утверждают, что оплата может быть введена после выборов в Думу, которые состоятся 20 сентября.