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Российские пользователи 20 июля испытывают проблемы с доступом в магазин App Store
Сервисы «Сбой.РФ», Downdetector и OONI говорят о проблемах с доступностью магазина приложений Apple из России
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Показатели мониторингового сервиса «Сбой.РФ» в понедельник продемонстрировали проблемы с доступом к магазину приложений Apple App Store среди российских обладателей техники американского производителя. Жалобы начались 16 июля, 19 июля их было 399, тогда как в первой половине 20 июля количество обращений составило 209. Это же подтверждается статистикой сервиса Downdetector.

Официально о причинах недоступности магазина не сообщается. Поскольку проблемы исчезают при смене российского IP-адреса на зарубежный, речь может идти о блокировках. Ряд экспертов считает, что блокировки исходят с российской стороны. В пользу этой версии говорит аналогичная статистика при блокировке мессенджеров вроде Telegram и отсутствие сбоев у сервисов Apple в других странах.

Изображение: ChatGPT

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Доля пострадавших пользователей из Москвы составила 20%. Из Санкт-Петербурга пришло 8% жалоб, по 6% набрали Волгоградская, Брянская, Ростовская, Курская области и Ставропольский край. Есть обращения и из других областей. Таким образом, пользователи лишились возможности как устанавливать новые обновления, так и обновлять уже установленные.

Наконец, сервис мониторинга блокировок OONI говорит о начале проблем с доступом 18 июля. Процент неудачных подключений к магазину Apple тогда увеличился до 37,7%, тогда как на следующий день он составлял уже 39%. Для сайта Apple количество неудачных подключений достигло 66–68%.

#россия #сша #apple #app store #блокировки
Источник: gazeta.ru
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