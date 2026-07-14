Южнокорейский производитель готовит новые возможности отслеживания здоровья в часах

Samsung проведёт мероприятие Galaxy Unpacked и представит две новые модели смарт-часов Galaxy Watch. В преддверии этого события компания начала выпускать тизеры будущих носимых устройств.

Как обычно бывает в тизерах, конкретные сведения о часах в нём отсутствуют. Samsung предлагает слоган «Следующая эволюция Galaxy Watch», даже не назвав модели. Производитель обещает непрерывно отслеживать активность и самочувствие, а также предоставлять основанные на искусственном интеллекте данные о состоянии здоровья.

Изображение: Abhijeet Mishra / SamMobile

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Samsung анонсирует поэтапное развитие часов, что позволит лучше управлять здоровьем в режиме реального времени. Также компания обещает использовать новые компоненты и повышенную продолжительность работы без зарядки.

В тизере термин «смарт-часы» используется в единственном числе, так что речь может идти только о премиальной модели Galaxy Watch Ultra 2. Прежние утечки говорили об увеличении ёмкости аккумулятора этой модели по сравнению с часами первого поколения и о новом процессоре Qualcomm Snapdragon Wear Elite.

В этом году Samsung может не выпустить часы серии Classic, представив только Galaxy Watch 9 и Galaxy Watch Ultra 2.