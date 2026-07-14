Доля южнокорейского производителя составила 24%, и её рост в первой пятёрке был самым высоким

Аналитическая фирма Counterpoint Research выпустила отчёт по рынку смартфонов во втором квартале 2026 года. Совокупные поставки всех производителей сократились на 11%, что является минимальным показателем с 2013 года. Компоненты подорожали, цены на смартфоны выросли, покупатели стали реже приобретать устройства, поэтому объёмы производства сократились.

Лидером остаётся южнокорейская компания Samsung, доля которой равна 24%. Это достигнуто высоким объемам продаж Galaxy S26 и лишь незначительному повышению цен на Ближнем Востоке и в Индии.

Изображение: Asif Iqbal Shaik / SamMobile

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Apple заняла второе место с долей рынка 20%. У неё рост поставок составил 3% по сравнению с показателем годичной давности. Этому помогло отсутствие повышения цен на iPhone, но уже до конца года с появлением аппаратов новой серии цены могут вырасти.

На рынке смартфонов продолжается спад, и по итогам года ожидается падение поставок на уровне 14%.