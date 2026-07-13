Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Разработчики мессенджера «Макс» включили в нём комментарии под публикациями
Авторы публикаций имеют возможность отвечать аудитории, скоро появятся мультимедийные вложения
реклама

Мессенджер «Макс», только что попавший в новость про очередные санкции со стороны Евросоюза, получил значительное обновление. Отныне как в публичных каналах, так и в приватных пользователи смогут оставлять комментарии под публикациями и общаться друг с другом. Владельцы каналов также смогут реагировать на пользовательские комментарии, а количество этих комментариев будет показываться под каждым постом.

Изображение: Gemini

Владельцы каналов должны будут включить комментарии в настройках. Пока это относится только к версии приложения на Android, но скоро комментарии должны прийти в «Макс» для браузера и ПК. В дальнейшем можно ожидать появления возможности отправлять вместе с текстом мультимедийные файлы.

реклама

В начале июля РИА Новости писало, что у пользователей даже без регистрации в реестре Роскомнадзора появилась возможность создавать закрытые и открытые каналы. За первые сутки появилось около 10 тысяч каналов. Владельцы уже существующих приватных каналов получили возможность превращать их в публичные, перейдя в настройки и указав уникальную ссылку.

#россия #интернет #мессенджеры #рунет #макс
Источник: ria.ru
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Чёрная дыра создала структуру длиной 23 миллиона световых лет и поставила астрономов в тупик
Европа предложила более эффективный концепт ракеты RLV C5 в противовес Starship Илона Маска
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
Моддеры перенесли игровой процесс Counter-Strike на Sony PSP
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснили, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
OpenAI могла переманить 400 сотрудников Apple с условием принести с собой образцы оборудования
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Власти США массово штрафуют компании, продающие аналоги FPV-дронов DJI

Популярные статьи

Интервью с Chimbal (Hard-Workshop) — автором на сайте overclockers.ru
Аша Шарма и чистки в Xbox – сокращение студий, увольнения и жадность Microsoft вселенского масштаба
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter