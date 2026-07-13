Авторы публикаций имеют возможность отвечать аудитории, скоро появятся мультимедийные вложения

Мессенджер «Макс», только что попавший в новость про очередные санкции со стороны Евросоюза, получил значительное обновление. Отныне как в публичных каналах, так и в приватных пользователи смогут оставлять комментарии под публикациями и общаться друг с другом. Владельцы каналов также смогут реагировать на пользовательские комментарии, а количество этих комментариев будет показываться под каждым постом.

Изображение: Gemini

Владельцы каналов должны будут включить комментарии в настройках. Пока это относится только к версии приложения на Android, но скоро комментарии должны прийти в «Макс» для браузера и ПК. В дальнейшем можно ожидать появления возможности отправлять вместе с текстом мультимедийные файлы.

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В начале июля РИА Новости писало, что у пользователей даже без регистрации в реестре Роскомнадзора появилась возможность создавать закрытые и открытые каналы. За первые сутки появилось около 10 тысяч каналов. Владельцы уже существующих приватных каналов получили возможность превращать их в публичные, перейдя в настройки и указав уникальную ссылку.