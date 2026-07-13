Доступность приложений в магазинах снова под угрозой

Очередной раунд санкций Евросоюза против России привёл к расширению чёрных списков, куда на этот раз попали владелец мессенджера «Макс» и компания VK. Речь идёт об одних из крупнейших российских интернет-платформ, которые делают возможным общение миллионов пользователей и хранят их персональные данные.

Изображение: ChatGPT

Соответствующие ведомства Евросоюза в качестве причин такого шага называют необходимость противодействовать российским цифровым сервисам. После введения санкций финансовые активы этих организаций на территории Европы могут быть заморожены, и им могут запретить вести бизнес с европейскими компаниями.

реклама

По словам представителей российских министерств, новые санкции Евросоюза не помешают российским пользователям получать безопасный доступ к сервисам VK и мессенджеру «Макс».