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Европейский союз ввёл санкции против VK и юридического лица мессенджера «Макс»
Доступность приложений в магазинах снова под угрозой
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Очередной раунд санкций Евросоюза против России привёл к расширению чёрных списков, куда на этот раз попали владелец мессенджера «Макс» и компания VK. Речь идёт об одних из крупнейших российских интернет-платформ, которые делают возможным общение миллионов пользователей и хранят их персональные данные.

Изображение: ChatGPT

Соответствующие ведомства Евросоюза в качестве причин такого шага называют необходимость противодействовать российским цифровым сервисам. После введения санкций финансовые активы этих организаций на территории Европы могут быть заморожены, и им могут запретить вести бизнес с европейскими компаниями.

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По словам представителей российских министерств, новые санкции Евросоюза не помешают российским пользователям получать безопасный доступ к сервисам VK и мессенджеру «Макс».

#россия #евросоюз #интернет #рунет #макс
Источник: tass.ru
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